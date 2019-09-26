Общество

«Дом Советов» с Андреем Козловым. ВИДЕО

Сегодня, 2 октября, гостем очередного выпуска программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Ведущая программы Любовь Кузнецова поговорила с ним о проблемах и успехах псковского села и сельхозтоваропроизводителей, о мерах господдержки АПК и законопроектах в сфере сельского хозяйства, рассматриваемых в региональном парламенте.