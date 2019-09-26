Общество

Руководитель Псковского Гидрометеоцентра рассказала, когда в регион придет снег

Незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Псковской области 4 и 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Также вероятность выпадения осадков в виде снега возможна 8 октября. «Пока нет предпосылок для установления снежного покрова», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Также руководитель Псковского Гидрометеоцентра сообщила, что в регион придет похолодание.

Температура воздуха будет в пределах 0..+5, +3..+8 градусов. По словам Талы Нещадимовой, минусовых температур в Псковском регионе синоптики не прогнозируют.