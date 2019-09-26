Общество

Работники ГП ПО «Фармация» отмечены профсоюзными наградами в связи с 75-летием предприятия

Работники ГП ПО «Фармация» — члены профсоюза работников здравоохранения отмечены профсоюзными наградами в связи с 75-летием предприятия. Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер вручила почетные грамоты за активный многолетний труд и профсоюзную деятельность Наталии Гучковой, Ольге Ивановой, Вере Коштоваловой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

С юбилеем предприятия сотрудников поздравил также и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич, поблагодарив их за стойкость и сплоченность в отстаивании своих трудовых прав. Он также вручил директору ГП ПО «Фармация» Наталье Ивановой диплом за содружество с профсоюзами.

Напомним, что в 2016 году первичная профсоюзная организация ГП ПО «Фармация» за успешное проведение правозащитной кампании против приватизации предприятия была награждена Почетной грамотой профсоюзной премии «Профсоюзный Авангард — 2016» в номинации «Акция».