Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota», цель которой – рассказать людям, что с Yota можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов.
«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное - не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звездочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», - комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышева.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Концепция рекламных роликов - цикличная анимация надписи «Не думай о Yota». Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября.
Состав творческой группы:
Yota:
Sensitive Brands: