Общество

ВТБ Капитал Инвестиции и НПФ «Сафмар» договорились о сотрудничестве

ВТБ Капитал Управление активами (входит в ВТБ Капитал Инвестиции) и АО НПФ «Сафмар», входящее в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, заключили договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

ВТБ Капитал Управление активами работает на рынке доверительного управления с 2006 года. Управление пенсионным средствами является одним из ключевых направлений деятельности компании. Высокий уровень надежности компании подтверждает рейтинг надежности и качества на наивысшем уровне А++ (исключительно высокий уровень надежности и качества услуг) со стабильным прогнозом от рейтингового агентства «Эксперт РА». По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Капитал Управление активами занимает второе место в рэнкинге управляющих компаний «Эксперт РА» по объему средств под управлением, шестое место среди УК по объему пенсионных накоплений НПФ, находящихся в доверительном управлении.

«ВТБ Капитал Инвестиции обладает достаточно сильной экспертизой в области защиты и приумножения средств пенсионных накоплений. Мы готовы будем предложить новому партнеру широкий перечень возможностей и грамотную стратегию по управлению доверенными средствами», - прокомментировал Владимир Потапов, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

«Мы считаем, что планомерные шаги по развитию взаимодействия с управляющими компаниями позволят добиться улучшения показателей инвестиционной деятельности фонда и повысить уровень защиты от возможных рыночных рисков», - отметил глава инвестиционного департамента НПФ «Сафмар» Андрей Есин.

По итогам второго квартала 2019 года показатель доходности НПФ «Сафмар», составил 10,31% по пенсионным накоплениям и 10,66% по пенсионным резервам.