Общество

В Великих Луках определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова

В Великих Луках определен подрядчик для строительства детского сада на 140 мест на улице Заслонова. Им стала организация «Энергогазстроймонтаж», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Стоимость проекта составляет более 107 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета и бюджета Псковской области в рамках нацпроекта «Демография» и программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017-2021 годах».

Подрядчик возведет здание детского сада на 8 групп, подключит его к инженерным сетям. Также, согласно контракту, планируется благоустройство прилегающей территории и обустройство восьми детских площадок: 4 площадки будут предназначены для ясельных групп, еще 4 – для групп детей от 3-х лет.

Предполагается, что рабочие начнут реализацию проекта с середины октября.

Напомним, в Псковской области в рамках нацпроекта «Демография» появятся 1200 новых мест в учреждениях дошкольного образования. На эти цели выделено более 700 млн рублей, благодаря активному сотрудничеству губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министерством просвещения России. Будут возведены новые здания и пристройки к уже существующим учреждениям. Ясельные группы также открываются на первых этажах жилых домов, как, например, на улице Пражской в Пскове.