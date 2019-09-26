Общество

Дмитрий Олюнин представил стратегию развития банка ВТБ на заседании Консультационного совета акционеров

27 сентября в Москве состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ. На заседании помимо членов совета присутствовали Первый заместитель Президента-Председателя Правления Дмитрий Олюнин, член Правления Дмитрий Пьянов и руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития Владимир Левыкин. Также на мероприятии присутствовали представители Аппарата Наблюдательного совета и Службы по работе с акционерами.

Заседание открыл Игорь Репин – председатель КСА, член Наблюдательного совета ВТБ, который представил результаты работы КСА с момента его создания в 2009 году. Среди реализованных совместно с банком проектов были отмечены следующие: разработка специальных продуктов и предложений для акционеров банка, подготовка кодекса корпоративного управления, аудит интернет-присутствия банка и качества предоставляемых услуг розничным клиентам (Почта-банк, ВТБ24). Основные предложения КСА на ближайшее время – это совместная разработка «политики вовлеченности акционеров», продолжение практики участия миноритарных акционеров в советах директоров дочерних и зависимых обществ, развитие банка ВТБ как «молодежного банка» в рамках работы с молодой аудиторией как с перспективным сегментом развития бизнеса и «доступного банка» для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Далее в ходе заседания члены КСА заслушали презентацию Дмитрия Олюнина о результатах реализации стратегии банка за 2017-2019 гг. и стратегических инициативах на 2019-2022 гг. В качестве основных направлений новой стратегии развития были отмечены: повышение качества обслуживания клиентов и клиентоцентричность, интенсивный рост банковского бизнеса и цифровизация.

По окончании презентации представители ВТБ ответили на вопросы акционеров о первых результатах стратегии, которые включают в себя перестроение формата розничной сети, изменения в линейке продуктов для СМБ, расширение линейки депозитов и накопительных счетов, реализацию нескольких проектов брокерского бизнеса, создание центра качества по клиентским метрикам в розничном сегменте и другие нововведения.

По результатам заседания были достигнуты договоренности о дальнейших коммуникациях по стратегии банка и результатам ее исполнения, повышении информированности акционеров и уровня поддержки принимаемых решений, проведении мероприятий для акционеров в формате семинаров, ГОСА, ВОСА, «Дня инвестора». В частности, был анонсирован очередной «День инвестора» для держателей акций банка, который в этом году состоится 19 октября в Центре международной торговли (Москва).

Консультационный совет – независимый экспертно-консультационный орган, созданный по инициативе миноритарных акционеров банка ВТБ в 2009 году. Членами Совета являются 12 человек, предложенных независимым жюри и избранных путем голосования. Возглавляет Консультационный совет Игорь Репин, член Наблюдательного совета банка ВТБ. Первое заседание Совета прошло 30 июля 2009 года.