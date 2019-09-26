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Общество

В «Акваполисе» отметили День пожилого человека

02.10.2019 16:59|ПсковКомментариев: 0

1 октября, в День пожилого человека в аквапарке «Акваполис» прошло мероприятие с участием всех, кто считает этот праздник своим. Гости смогли не только принять водные процедуры и посетить банный комплекс, но и поучаствовать в импровизированном чаепитии.

Администрация аквапарка «Акваполис» выражает благодарность партнерам праздника ОАО «Псковский хлебокомбинат» и магазину «Чайное настроение» на Рижском, 16 за предоставленную продукцию к сладкому столу и чаепитие, а также благодарит за отзывчивость и интересные рассказы о продукции. «Все было от души и с любовью к людям пожилого возраста», - отметили организаторы.

Напомним, 1 октября в аквапарке «Акваполис» прошло мероприятие, приуроченное к Дню пожилого человека, которое уже стало ежегодным и традиционным.

Источник: Псковская Лента Новостей
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