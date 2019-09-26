Общество

В Пскове планируют отремонтировать автовокзал и закупить почти 300 автобусов

На улучшение качества жизни и развитие транспортной доступности, связей и туризма по новой социально-экономической модели развития Псковской области планируется потратить 3,2 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление парка «Псковпассажиравтотранса». Планируется закупить 170 больших автобусов и порядка 120 средней загрузки. Средства также выделят на ремонт автовокзала в Пскове. Об этом на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителями предприятий рассказала вице-губернатор Нинель Салагаева.

Она также заявила, что планируется сделать доступной связь и интернет во всех населенных пунктах на территории Псковской области, а план газификации включает в себя порядка 97 объектов по всей территории Псковской области. В основном это газопроводы среднего и низкого давления. «Это необходимо, чтобы обеспечить подводку газа к населенным пунктам и жилым домам. Общая потребность на газификацию заявлена в размере 4,5 млрд рублей», - поделилась планами Нинель Салагаева.

Также планируется потратить 13,6 млрд рублей на решение проблем экологии. В основном, мероприятия будут направлены на устранение накопленного вреда: устранение свалки в Невеле, создание комплекса по переработке отходов и вывоз из области устаревших накопившихся пестицидов.

В части сельского хозяйства заявлены дополнительные меры финансовой поддержки из федерального бюджета в виде субсидий на покупку племенного скота, для вновь открываемых или модернизируемых ферм. Нинель Салагаева отметила, что будет вестись адресная работа по возмещению части прямых понесенных затрат.

Также планируется предложить отмену ввозных налоговых пошлин на ткани не производимые в России. «Мы планируем, что данная мера будет способствовать развитию легкой промышленности в Псковской области и поддержке тех предприятий, которые существуют», - заключила вице-губернатор.