Общество

В Псковской области будут отреставрированы 29 объектов культурного наследия

В новой программе социально-экономического развития Псковской области заложены мероприятия по сохранению и восстановлению 29 объектов культурного наследия. Об этом рассказала вице-губернатор Нинель Салагаева на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителями предприятий Пскова.

С ее слов, будут проведены работы в ансамбле Кремля и крепостных сооружений окольного города. «Запланированы реставрационные работы на тех объектах, которые являются сегодня знаковыми не только для нашего региона, но и для страны в целом», - отметила Нинель Салагаева.

Также она рассказала, что 5 объектов, из заявленных в перечне, являются особо ценными объектами культурного наследия народов России, а три объекта являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Вице-губернатор отметила, что на эти нужны в программе заложена значительная сумма: более 20 млрд рублей.