Общество

Главные проблемы системы здравоохранения Псковской области обсудят активисты отраслевого профсоюза

3 октября в большом зале Псковского облсовпрофа в рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню действий, который традиционно проходит 7 октября, активисты Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения обсудят главные проблемы своей отрасли, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Планируется, что в диалоге с медиками примут участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова, руководитель Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев, начальник УПФР в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин.

Добавим, что в России в этом году главным девизом профсоюзных акций 7 октября является лозунг «За реальный рост заработной платы!».