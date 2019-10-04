Общество

С Днем учителя поздравили педагогов в великолукском отделении «Единой России»

Секретарь МО ВПП «Единая Россия» Сергей Гусев поздравил педагогов, работников и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником от имени великолукского отделения партии.

«От имени Великолукского городского местного отделения партии "Единая Россия" сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Этот праздник является одним из самых значимых для каждого из нас, ведь педагог занимает особое место в жизни человека.

Во всех наших победах и достижениях есть заслуга справедливых и ответственных, добрых и терпеливых педагогов, когда-то открывших нам увлекательный мир знаний.

Благодаря любви к детям и своему делу учителя Великих Лук помогают юным жителям города получить качественное образование, раскрыть творческие способности, определить свое призвание. Профессиональный и ответственный подход к работе позволяют великолукским педагогам воспитывать учеников в духе патриотизма, гражданственности, верности традициям нашего Отечества.

Развитие системы образования сегодня является основным направлением социальной политики Российского государства. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что государственные образовательные стандарты должны отражать приоритеты научно-технологического развития страны, поскольку без качественного образования добиться успеха в разработке и внедрении современных технологий невозможно.

Вопросам развития системы образования уделяется большое внимание в городе Великие Луки. С этой целью реализуются долгосрочные целевые программы, оказывается поддержка педагогическим кадрам.

Уверен, что совместными усилиями руководства города и партии "Единая Россия", нам удастся сохранить и укрепить лучшие традиции нашего образования.

Уважаемые педагоги! Желаю вам воплотить в жизнь все ваши планы, добиться успеха в работе и в жизни! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, вдохновения и добра!», - пишет Сергей Гусев.