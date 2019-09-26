Общество

В военной прокуратуре Псковского гарнизона организовано надзорное сопровождение осенней призывной кампании

В связи с началом осенней призывной кампании работники военной прокуратуры Псковского гарнизона приступили к надзорному сопровождению призывных мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в военной прокуратуре Псковского гарнизона.

В рамках этой работы повсеместно проверяются готовность военных комиссариатов на всех этапах, начиная от прибытия молодых людей на призывную комиссию, до перемещения их к местам службы. В обязательном порядке изучается подготовленность к приему призывников сборных и пересыльных пунктов, их обеспеченность питанием, обмундированием и медикаментами, бытовые условия. Особое внимание будет уделено состоянию здоровья юношей и их медицинскому обследованию. В воинских частях выясняется готовность к приему, размещению молодого пополнения, условия его адаптации в коллективах.

Эта работа будет проводиться в течение всего призыва, пока последний новобранец не прибудет в войска. С 1 октября 2019 года в военной прокуратуре Псковского гарнизона возобновлена работа консультационного пункта.

Получить правовую помощь и сообщить информацию о нарушениях можно в военной прокуратуре Псковского гарнизона, по адресу: город Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 9, телефон: 8(8112) 74-83-06.

Военнослужащие, призывники, их родители и другие граждане могут обратиться за любой консультацией по вопросам призыва и прохождения военной службы, организации работы призывных комиссий и медицинского освидетельствования, а в случае нарушения закона – с жалобой.

Подобные мероприятия проводились в предыдущих годах и показали свою эффективность.

Призывники также имеют возможность связаться с военными прокурорами через круглосуточную интернет-приемную Главной военной прокуратуры по адресу: www.gvp.gov.ru.