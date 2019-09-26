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Общество

Пресненский районный суд принял иск о «доведении до гомосексуализма»

02.10.2019 20:07|ПсковКомментариев: 1

Москвич потребовал миллион рублей от Apple в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщает портал «Говорит Москва», в редакцию данного издания поступило письмо с копией заявления истца. В нем сообщается, что некий мужчина несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из App Store. Летом этого года неизвестные зачислили на кошелек мужчины 69 GayCoins, сопроводив транзакцию сообщением на английском языке «Don’t blame until you do that», которое он перевел как «Не осуждай, не попробовав». Автор заявляет, что попытался прислушаться и «погряз в однополых отношениях».

По словам москвича, после сообщения его жизнь изменилась в худшую сторону. Пострадавший считает, что компания Apple подтолкнула его к гомосексуализму, а произошедшие перемены причинили истцу «нравственные страдания и душевный вред».

Дело готовится к рассмотрению, сообщается на сайте Пресненского районного суда.

Источник: Псковская Лента Новостей
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