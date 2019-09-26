Общество

В Бежаницком районе сотрудники МЧС провели профилактический рейд в рамках операции «Отопительный сезон»

2 октября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в рамках операции «Отопительный сезон» проведено профилактическое мероприятие среди населения и работников организаций в поселке Бежаницы и деревне Лющик Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось населению, проживающему в жилом секторе с печным отоплением и работникам организаций, использующим в своей деятельности открытый огонь. Проинструктировано 10 граждан и 7 работников организаций под роспись, распространено 20 листовок.

Жителей ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Бежаницкого района, основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе, напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.