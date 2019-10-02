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Общество

Компаниям рекомендовали запретить дорогие подарки для сотрудников

03.10.2019 08:33|ПсковКомментариев: 1

Минтруд посоветовал частным компаниям разработать стандарты и кодексы поведения сотрудников по аналогии с госстурктурами и в том числе регламентировать получение ими подарков. Соответствующие рекомендации содержатся в методичке ведомства по борьбе с коррупцией в организациях, пишут «Известия».

В частности, компаниям предлагается определить подразделение или работника, которые будут отвечать за борьбу со взяточничеством и смогут оповещать работодателя анонимно по горячей линии или по специально созданной форме на корпоративном портале.

Кроме того, министерство рекомендует по аналогии с чиновниками, учителями и врачами установить максимальную стоимость презентов для сотрудников или даже обязать их декларировать подарки. Оптимальным может быть решение принимать презенты лишь от определенных категорий дарителей.

Авторы методички считают, что хотя антикоррупционная работа связана с определенными расходами (например, прием на работу сотрудников нового отдела), она может принести выгоду в долгосрочной перспективе.

Вопрос эффективности таких мер пока остается открытым, говорят эксперты. По словам председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, в реальной жизни рекомендации вряд ли применимы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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