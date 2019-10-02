Общество

В Роскачестве проверили лапшу быстрого приготовления

Эксперты Роскачества исследовали лапшу быстрого приготовления, предлагаемую потребителям на прилавках российских магазинов. Продукт анализировали по 170 показателям качества и безопасности, сообщают «Известия».

Внимание специалистов было привлечено к 17 наиболее популярным торговым маркам. Из них 14 были произведены в России, две - в Казахстане и одна - в Южной Корее.

Ни одна марка не соответствует российскому знаку качества, отметили в организации.

Отчасти подтвердились опасения потребителей относительно безопасности данного продукта.

Производители используют муку высшего сорта, при этом в лапше некоторых торговых марок обнаружены следы пестицидов, регуляторов роста растений и микотоксинов, сообщили в Роскачестве.



Исследование подтвердило, что в лапше быстрого приготовления действительно много соли. В 12 торговых марках массовая доля соли в готовом продукте не соответствует опережающему стандарту Роскачества.