Общество

Более 100 участников соберет 20-й фестиваль «Осень тоже красива» в Неелово

В Нееловском культурно-досуговом центре в пятницу, 4 октября, состоится гала-концерт областного фестиваля народного творчества пожилых людей «Осень тоже красива». В 2019 году фестиваль проводится в 20-й раз.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в концерте примут участие более 100 исполнителей из 13 районов области, Пскова и Великих Лук. Фестиваль приурочен к Международному Дню пожилого человека и проводится Псковским областным центром народного творчества ежегодно.

На праздничном концерте будут представлены все жанры самодеятельного художественного творчества: хореография, художественное чтение, вокал, ансамблевое и хоровое пение. Впервые прозвучит инструментальная музыка в исполнении трио из Себежа; балалаечника, участника хора ветеранов войны и труда (Дом культуры имени Ленина, Великие Луки) Василия Толстоухова и гармонистов Екатерины Трусовой, Игоря Дворкина и Анатолия Рябцева из Усвят.

Добавим, областной фестиваль народного творчества пожилых людей «Осень тоже красива» организуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Цели фестиваля - сохранение в рамках региона общего культурного пространства и стимулирование активной творческой деятельности людей старшего поколения, создание системы реабилитации и социальной адаптации людей старшего поколения средствами культуры - художественной самодеятельности, народного и декоративно-прикладного творчества, а также поиск и поддержка талантливых людей старшего поколения.

Фестиваль проводится поэтапно в течение года. На первом этапе специалисты культурно-досуговых учреждений проводят мероприятия по выявлению творческого потенциала пожилых людей. До 1 мая по итогам данного этапа формируются заявки на участие в областном фестивале.