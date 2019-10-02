Общество

Исследование: большинство учителей считают, что образовательные программы нужно улучшить

Большинство российских учителей - 73,6% - полагают, что содержание школьных образовательных программ нуждается в улучшении, поскольку таким образом можно повысить интерес детей к учебе. Сообщает ТАСС со ссылкой на исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, которое посвящено изучению интереса к обучению в школе.

«Большинство педагогов (73,6%) считают, что содержание образовательных программ нуждается в улучшении, и больше всего убеждены в этом учителя сельских школ (77%)», - говорится в материалах исследования.

Кроме того, необходимость изменения содержания образования отмечают 74,8% учителей обычных школы, 70,1% педагогов гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением отдельных предметов. «Чем больше опыт работы учителей, тем большая часть из них отмечает необходимость совершенствования содержания учебных программ, и тем меньшее число педагогов сомневается в правильности такого решения», - отмечают авторы исследования.

Кроме того, почти треть родителей (30,9%) убеждены, что образовательные программы нуждаются в улучшении. «Необходимость изменения содержания образовательных программ для повышения мотивации отмечают как родители детей, обучающихся в обычных школах (31,7% родителей), так и семьи, в которых дети учатся в школах с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях (28,5% семей)», - отмечают эксперты. При этом чем старше становятся дети, тем чаще родители задумываются о необходимости внесения таких изменений. «Среди родителей первоклассников 24,2% семей отметили необходимость данной меры, а среди родителей учащихся шестых классов - уже 35% семей», - говорится в исследовании.

Как отмечают в РАНХиГС, полностью удовлетворены содержанием школьных программ 36,6% родителей, 52% семей - удовлетворены более-менее, 9,6% родителей недовольны и 1,8% родителей совершенно недовольны содержанием образовательных программ. При этом доля неудовлетворенных родителей наиболее высока в 6-9 классах (более 13%), наименьшее число недовольных родителей среди 11-классников (7,6%).

«Сложности в освоении программы, по их мнению, наиболее ощутимы с шестого по девятый класс: среди семей, чьи дети учатся в этих классах, самая большая доля родителей (около 13%), которые не совсем удовлетворены содержанием учебных программ. В 10-11-х классах уровень неудовлетворения семей содержанием образования сокращается, т. к. основное внимание родители старшеклассников уделяют вопросам подготовки своих детей к сдаче ЕГЭ», - поясняют эксперты.

Исследование проводилось в Псковской, Самарской и Ярославской областях в апреле 2019 года. Совокупный объем выборки в 2019 году по регионам исследования составил 2247 учителей и 2100 родителей.