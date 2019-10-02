Общество

Единоросс Денис Иванов передал псковской спортшколе «Лидер» защитную экипировку для боксеров

Более 50 комплектов защитной экипировки для юных боксеров получила детско-юношеская спортивная школа «Лидер». Такой подарок муниципальному учреждению образования сделал руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов.

«Это старейшая и единственная спортшкола в городе, в которой для ребят проводятся бесплатные занятия боксом. При этом не все родители могут приобрести для своих детей новые шорты, майки, перчатки, всю необходимую амуницию, а бокс – это травмоопасный вид спорта. Поэтому я решил помочь школе, в которой сам начинал заниматься боксом», - рассказал депутат.

Он также отметил, что воспитанники школы «Лидер» участвуют в соревнованиях всероссийского и международного уровня, добиваясь больших спортивных результатов.