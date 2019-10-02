Общество

Старшеклассники Псковской области могут принять участие во Всероссийской олимпиаде Центризбиркома «Софиум»

Учащиеся старших классов Псковской области могут принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по избирательному праву и избирательному процессу «Софиум».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комисии Псковской области, Всероссийская олимпиада будет проходить с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года в два этапа:

1 этап – региональный (отборочный) – состоится в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации;

2 этап – заключительный – состоится в ЦИК России.

Организатор регионального этапа олимпиады – Избирательная комиссия Псковской области.

Организаторы всероссийского этапа - ЦИК России, совместно с министерством просвещения РФ, Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии РФ.

Олимпиада проводится в трех категориях: для учащихся 9-х классов, для учащихся 10-х классов и для учащихся 11-х классов.

Каждый этап олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний и умений, творческих способностей с учетом времени его выполнения.

На уровне субъекта Российской Федерации школьники должны будут решить пять ситуационных задач и выполнить творческое задание. Федеральный уровень предусматривает выполнение заданий повышенной сложности: в первом туре в форме тестирования, во втором − устной защиты решения ситуационной задачи.

Победители и призеры всероссийского этапа будут награждены дипломами первой, второй и третьей степени. Ученики 9-х и 10-х классов, ставшие победителями, будут допущены к участию в заключительном этапе олимпиады в следующем учебном году, минуя региональный этап. Учащиеся 11-х классов будут иметь преимущества при поступлении в Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Участники, показавшие высокие результаты, но не ставшие победителями, будут награждены благодарственными письмами и сертификатами.

Отметим, что основной целью олимпиады является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры будущих избирателей, а также мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного процесса.

В целях популяризации и узнаваемости олимпиады введены краткое наименование «Софиум» и соответствующая символика. Председатель ЦИК России Элла Памфилова обратила внимание на сочетание смыслов, заложенных в этой атрибутике, – мудрость и социум. «Это интересно», − отметила она.