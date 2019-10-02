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Общество

«Больше, чем профессия»: В Псковском драмтеатре чествуют педагогов региона

03.10.2019 12:31|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 3 октября, в Псковском драмтеатре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом к педагогам Псковской области обратилась первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Она зачитала приветственный адрес от губернатора региона Михаила Ведерникова и отметила, что педагоги воспринимаются как значимая часть жизни любого человека.

«Учитель - больше, чем профессия, это миссия», - заявила она. Заместитель губернатора также отметила, что быть учителем - нелегкий труд. Здесь необходимо постоянно самосовершенствоваться, находить контакт с детьми, выполнять большие объемы работ, а это колоссальная умственная, физическая и моральная нагрузка. В то же время Вера Емельянова подчеркнула, что такой непростой труд не всегда имеет необходимые условия.

Вера Емельянова рассказала о мерах поддержки педагогов, которые прорабатываются в регионе: колоссальное внимание уделяется вопросам увеличения зарплаты за наставничество, классное руководство. Особого внимания требует реализация программы «Земский учитель», которая поможет привлечь кадры в регион. В рамках реализации данной программы главы районов уже анализируют имеющийся жилищный фонд для представления жилья молодым учителям.

«Данные меры помогут почувствовать, что труд учителя важен и ценен, без хороших учителей не будет нормального будущего. Вы нужны Псковской области, и мы будем всячески доказывать это своей работой», - заключила Вера Емельянова и пожелала учителям счастья, здоровья и благополучия.

Затем отличившимся педагогам псковского региона были вручены благодарственные письма и грамоты губернатора.

Теги: #учитель #день учителя
Источник: Псковская Лента Новостей
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