Общество

Зоозащитная организация «Шанс» приглашает провести День бездомных животных с пользой

Зоозащитная организация «Шанс» приглашает провести День бездомных животных с реальной ощутимой пользой для четвероногих друзей. В субботу, 5 октября, зоозащитная организация "Шанс" приглашает псковичей отметить День бездомных животных. Традиционный субботник пройдет с 12.00 до 16.00 на территории пункта передержки по адресу улице Советской армии, 56 б, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Шансе».

В рамках субботника запланирована уборка территории, покраска и подготовка к зиме будок, веселые прогулки с собаками у реки. Именно так, по мнению зоозащитников «Шанса» необходимо отмечать День бездомных животных: «До тех пор, пока в городе Пскове есть четвероногие, которым нужна помощь, День бездомных животных должен проходить ударным трудом, чтобы обеспечить брошенным и никому не нужным хвостатым достойное содержание: теплые будки, сытную кашу, общение с человеком и, конечно, лечение». По наполнению и планам этот день не будет отличаться от остальных суббот «Шанса». Такие и другие виды работ наш коллектив ведет постоянно и всегда ждет помощников.



5 октября будет обычной субботой для «Шанса», но важным поводом для остальных горожан посетить пункт передержки и своими глазами увидеть, как ведется работа с безнадзорными животными, а также лично поучаствовать в этой работе и внести свой посильный вклад.



Руководство и волонтеры «Шанса» приглашают псковичей провести День бездомных животных с ощутимой и реальной пользой для собак, изъятых с псковских улиц. Сейчас в пункте передержки живут более 140 собак, которым нужна помощь и просто внимание человека.



Добавим, посещать пункт передержки собак АНЗО «Шанс» можно лицами старше 16 лет. Желательно одеваться в удобную немаркую одежду и непромокаемую обувь.