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Общество

Клиники «Визус» и MEDICA: Береги здоровье смолоду

04.10.2019 12:01|Псков

Каждый человек, рано или поздно, сталкивается с проблемами со здоровьем, начиная от обычной простуды и заканчивая тяжелыми хроническими болезнями. Одни в таком случае идут в государственные учреждения здравоохранения, другие записываются к платным врачам. И, как показывает статистика, в последнее время все чаще люди доверяют свое здоровье специалистам платных медклиник. Почему? Каковы у них преимущества по сравнению с обычными поликлиниками и больницами? Какие услуги предлагаются сегодня в Пскове частными медицинскими клиниками и центрами? С какими проблемами приходится сталкиваться в сфере частной медицины, и все ли из них удается решить? Хватает ли псковским клиникам квалифицированных кадров и современного оборудования? На эти и другие вопросы ответил директор многопрофильной клиники MEDICA и офтальмологической клиники «Визус» Денис Брохман на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Как все начиналось

Клиники создавались с разницей в пять лет. «Визус» в этом году отметил 10 лет с момента создания, MEDICA - 5. А получилось все, по словам Дениса Брохмана, случайно - как зачастую и бывает с хорошими начинаниями. «Просто пришла в голову идея попробовать сделать совместно с Алексеем Эдуардовичем (прим. на тот момент главный внештатный офтальмолог Псковской области и заведующий отделением офтальмологии Псковской областной больницы) частную клинику, хотя до этого я был далек от медицины и занимался другими видами деятельности», - рассказал он, добавив, что изначально не относился к новому детищу как к бизнесу - ему просто было интересно освоить новое направление.

Чтобы открыть «Визус», понадобился год: много времени ушло на ремонт помещений на улице Бастионной, 9, на приобретение и установку оборудования и получение лицензии. В то время частных клиник с хирургическим направлением в Пскове не было, поэтому «Визус» стал пионером в этой области. «По сути мы ими являемся до сих пор, потому что серьезные хирургические услуги на частном уровне в Пскове никто не оказывает», - пояснил Денис Брохман.

К 2013 году, благодаря успешному развитию офтальмологической клиники, у него сформировалась устойчивая уверенность в том, что надо идти дальше. Так родилась идея открыть многопрофильную клинику, и медицинский центр с офтальмологическим направлением разросся до крупного многопрофильного центра, который сегодня объединяет офтальмологическую клинику «Визус» и многопрофильную клинику MEDICA.

На фото: операционная клиники MEDICA

«Визус» и MEDICA сегодня

Клиника «Визус» проводит диагностику, терапевтическое и хирургическое лечение глазных заболеваний. На сегодняшний день это единственная в Пскове и области специализированная клиника, использующая инновационные технологии диагностики и лечения глазных болезней, а также самые современные подходы к качеству и сервису в работе с пациентами. Прием, обследование и лечение проводят офтальмологи высокой квалификации. Клиника оснащена всем необходимым оборудованием для проведения микрохирургических операций, а также физиотерапевтического и консервативного лечения глазных болезней.

«В "Визусе" около 100 тысяч первичных пациентов. Клиника ведет в год более 2 тысяч операций», - уточнил Денис Брохман.

На фото: клиника «Визус». Хирургия катаракты

Клиника «MEDICA» на сегодняшний день оказывает весь спектр возможной медпомощи по основным направлениям медицины: гастроэнтерология, гинекология, дерматология, кардиология, неврология, сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология, проктология, эндоскопия и эндокринология. В клинике два операционных блока, в которых ежегодно проводится до 600 хирургических операций. Не так давно «MEDICA» запустила новое направление - центр лечения боли, где врачи помогают пациентам бороться с продолжительными болями в спине, мышцах, суставах.

По уровню оснащения обе клиники превосходят многие частные лечебные учреждения не только Пскова, но и Санкт-Петербурга.

На фото: артроскопия коленного сустава

«Мы не скупимся вкладывать в оснащение клиник большие деньги, потому что именно благодаря современному оборудованию и новейшим технологиям в сочетании с профессионализмом врачей можно гарантировать безопасность и короткий реабилитационный и послеоперационный период», - отметил Денис Брохман, уточнив, что все операции, в том числе на позвоночнике и гинекологические, проводятся амбулаторно: уже в тот же вечер пациент уходит домой.

Ежедневно обе клиники посещают около 250 человек. Основная масса пациентов - это люди пенсионного возраста, но в последнее время стало появляться больше молодежи. 

«К нам приходят и обеспеченные, и малообеспеченные люди, которым проще потратиться на профилактику сейчас, чем потом бегать в поликлинику за направлениями к узким специалистам и тратить уже бОльшие деньги на лечение болезней. И, чем больше будет профилактических пациентов, тем лучше. Здоровье надо беречь смолоду», - убежден Денис Брохман.

Команда профессионалов

В клиниках «Визус» и MEDICA оказывают помощь 45 врачей. Это команда настоящих профессионалов, которые постоянно повышают свою квалификацию в лучших учреждениях России и зарубежья.

«Наши врачи имеют высокий уровень подготовки, мы тратим огромные деньги на их обучение. Причем, не так, что они раз в пять лет повышают квалификацию. За это время в медицине меняется все, технологии уходят далеко вперед. Прибор, который 5 лет назад работал с определенной частотой, сейчас работает с частотой в пять раз больше. Поэтому хирург должен стать в пять раз быстрее и в пять раз умнее», - говорит Денис Брохман.

Примерно треть врачей совмещают работу в центре с государственными лечебными учреждениями. «И мы не видим в таком совместительстве ничего плохого. Мало того, талантливые врачи, особенно хирурги, должны постоянно развиваться. В мире серьезных хирургов к одному месту не "привязывают": они и лечат, и преподают. Если врач талантлив, он должен и в госучреждении работать, помогая пациентам в серьезных случаях, и в частных клиниках принимать, и преподавать, чтобы поддерживать свой мозг в работоспособном состоянии и передавать знания другим. У нас в стране зачастую такая система не работает. Это неправильно, никакой ревности быть не должно. Талантливый хирург должен развиваться», - отметил Денис Брохман.

На фото: удаление межпозвонковой грыжи. Оперирует Плечов Сергей Петрович

Как решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения?

Кроме того, директор клиник высказал мнение по поводу того, как решить проблему с недостатком кадров в лечебных учреждениях как Псковской области, так и страны в целом. На его взгляд, нужно эффективно ее использовать рабочее время специалистов.

«В ближайшем будущем врачей больше не станет, поэтому надо наращивать эффективность их работы. Например, в государственных медорганизациях они пишут множество отчетов и заполняют ворох бумаг. Вместо того, чтобы по максимуму врача использовать в операционной, его используют как канцелярского служащего. Зачастую бумажной работой занимаются ведущие хирурги. И ведь это не только у нас в регионе, такова система в стране в целом», - пояснил Денис Брохман, приведя в противовес практику работы медицинских учреждений Финляндии. Там врач сам карточки пациентов не заполняет: он просто записывает всю информацию на диктофон, а потом передает ее для расшифровки специалисту, в функции которого входит работа с медицинской документацией.

«Врач должен лечить людей, а никак не заниматься планерками, бумажной волокитой и политикой. Только своей профессией. То, что не нужно, от него должно быть отведено. Тогда проблема с кадрами в здравоохранении не будет стоять так остро», - считает Денис Брохман.

«Не конкурируем, а дополняем друг друга...»

Работая на платной основе, «Визус» и MEDICA не противопоставляют себя государственным больницам и поликлиникам, а взаимодополняют дополняют друг друга.

«Есть определенный уровень медпомощи, который платная клиника может оказать по уровню платежеспособности населения. В то же время, есть высокозатратные виды помощи, оказание которых возможно только силами государственных медицинских организаций - пояснил Денис Брохман, добавив, что у клиник «Визус» и MEDICA хорошие отношения и с городской, и с областной больницами: работа ведется в партнерстве.

Большим преимуществом он считает тот факт, что у пациента есть право выбора: идти в частную клинику или воспользоваться услугами бесплатной медицины. «Хирургические услуги в сфере офтальмологии в Псковской области оказываются только в областной больнице и в клинике «Визус». А там уже выбор за пациентом: долго ждать операцию в больнице, упустив время и потеряв в качестве жизни, или же пойти в частную клинику, сэкономив время. Если он решает, что не может ждать, он выбирает нас, - пояснил он. - Благодаря короткому послеоперационному и реабилитационному периоду наш пациент может приступить к работе намного раньше».

«К сожалению, у нас тоже большие очереди, но, возможно, пациенты идут к нам, зная, что мы решаем любые проблемы пациента, причем, на самом высоком уровне. У нас высокотехнологичное оборудование, оперблоки, оборудованные по последнему слову техники, наши врачи имеют высокий уровень подготовки. Пациент это видит и выбирает нас», - отметил директор клиник «Визус» и MEDICA.

В то же время, по его словам, не правы те, кто считает, что частные клиники, по сравнению с государственными медицинскими организациями, катаются, как сыр в масле, получая непомерные доходы.

«Это не так. Вся наша работа состоит из решения проблем, - сказал он. - Глобальная проблема для частного здравоохранения – соблюдение требований для получения медицинской лицензии, которые связаны, в основном, с правовой нелигитимностью ряда нормативных положений и отсутствием научного обоснования главнейших понятий. Сама процедура проста и понятна, но есть проблема избыточных требований, иногда абсурдных».

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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