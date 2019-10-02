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Общество

Детский сад на улице Михаила Егорова в Пскове практически готов к сдаче в эксплуатацию

03.10.2019 13:09|ПсковКомментариев: 1

Контрольный выезд на строящиеся в Пскове детские сады совершил в четверг, 3 октября, глава администрации города Александр Братчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова. 

Практически готово к сдаче дошкольное учреждение «Ягодка» на улице Михаила Еговора. Здесь полностью завершены строительные работы и внутренняя отделка помещений, а также благоустройство территории. Для каждой из 12 групп оборудована детская площадка, на которых осталось установить беседки. Смонтированы игровые комплексы для разных возрастов детей и площадка для мини-футбола, проложены дорожки, засажены газоны, установлены крытые парковки для колясок, велосипедов и санок.

Внутри здания идут работы по пусконаладке оборудования и заполнение групп мебелью.

«Через две недели готовы передать объект заказчику», - заверил в ходе осмотра объекта руководитель подрядной организации Анатолий Палкин.

Планируется, что учреждение откроет свои двери в конце декабря - начале января. Детский сад смогут посещать 270 детей. Из 12 групп 4 будут ясельными и примут малышей до 3 лет. Распределение младших воспитанников будет осуществляться согласно электронной очереди, а дети постарше смогут перейти в этот детский сад в порядке перевода.

«Уникальность этого детского сада состоит в том, что он сможет принимать детей с ограниченными возможностями здоровья и способствовать их социализации. Кроме того, многофункциональная мебель и прогрессивное, мобильное, а главное безопасное оборудование позволит соблюсти все стандарты и инновационные направления современного образования», - подчеркнула начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Готовность высокая. Очень радует, что со дня на день можно принимать объект. Получается современный, светлый, уютный детский сад, в котором будет приятно находиться и детям, и работникам. Здорово», - похвалил участников строительства Александр Братчиков.

Аналогичный детский сад на 270 мест строится на улице Звездной. Несмотря на то, что проекты идентичны, внутренняя отделка помещений разнится. Цветовые решения согласовываются с заведующей учреждением. Готовность этого объекта несколько ниже. В здании идут малярные работы, а на улице - благоустройство. Однако все необходимое оборудование уже заказано и в ближайшее время начнется его монтаж. Подрядчик заверил главу администрации, что объект будет сдан в срок. Согласно контракту он приходится на 1 декабря.

Название для этого детского сада также определено. «Это будет "Академия детства". Кроме того, согласованы названия для каждой группы, в соответствии с возрастом. Современные дети идут на опережение, отсюда такое необычное имя для дошкольного учреждения», - пояснила Анна Кузыченко.

Добавим, что оба детских сада возводятся на федеральные средства благодаря активной работе губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром. Стоимость каждого объекта составляет 179 млн рублей. Дополнительно из бюджета города Пскова на оснащение учреждений инвентарем, постельным бельем, мягкими игрушки и т. п. выделено 16 млн рублей. Средства распределены пропорционально между тремя строящимися объектами. Третий - ясельная пристройка на 80 мест к детскому саду «Снегирек» на улице Народной. На нее из федерального бюджета выделено порядка 89 млн рублей. Все объекты должны быть сданы в текущем году.

Александр Братчиков также сообщил, что в ближайшее время будет разыгран контракт на строительство еще одного детского сада на 270 мест на улице Алехина, готовится конкурсная документация на возведение сада на 140 мест в Борисовичах.

Теги: #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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