Общество

Перспективы развития системы государственно-частного партнерства обсудили на Всероссийском форуме в Пскове

Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса - территория жизни» Национальной премии «Бизнес-Успех» открылся в Пскове в четверг, 3 октября. В пленарном заседании, посвященном вопросам развития государственно-частного партнерства, приняли участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, член президиума, председатель Комитета по государственно-частному партнерству общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Максим Оводков, представители органов исполнительной власти региона, руководство профильных комитетов, комиссий, территориальных подразделений «Опоры России», предприниматели и представители различных предприятий региона и других субъектов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на пленарной сессии присутствующих поприветствовала вице-губернатор Нинель Салагаева. «На сегодняшний день государственно-частное партнерство — эффективный инструмент государственной политики, который набирает обороты по всей стране. Его ключевая особенность — гибкость применения и возможность использования практически в любой сфере отношений», — заметила она. К удачному примеру совместной работы органов власти и бизнеса она отнесла реализацию проекта туристического кластера «Псковский», который послужил толчком для развития обеспечивающей инфраструктуры.

Вместе с тем вице-губернатор подчеркнула, что необходимо настраивать и дорабатывать систему развития концессионных соглашений в сферах ЖКХ и транспорта. Небольшое число реализованных проектов, по ее словам, во многом можно объяснить устаревшей материально-технической базой государственных и муниципальных предприятий, существующими долговыми обязательствами. «Тем не менее, практика показывает, что мы можем настроить нашу работу даже в самых сложных условиях так, чтобы это было выгодно и интересно бизнесу и эффективно для государства», — заметила она. Например, положительный опыт реализации подобных проектов есть в Пушкиногорском и Гдовском районах.

Заместитель губернатора обратила внимание, что в Псковской области большой потенциал для реализации проектов ГЧП и подобные встречи позволят познакомиться с новыми идеями, проектами, поделиться опытом успешных практик, которые могут быть растиражированы на территории региона.

В продолжении пленарного заседания Максим Оводков рассказал об особенностях реализации и структуре государственно-частного партнерства. В настоящее время на российском рынке находится около 2 тыс концессионных и ГЧП-проектов, более 1 тыс из которых рассчитаны на длительный срок реализации. Максим Оводков познакомил собравшихся с возможными схемами взаимодействия участников концессионного соглашения, привел наиболее успешные примеры реализации ГЧП-проектов в социальной сфере.

Затем спикеры обсудили особености участия малого и среднего предпринимательства в государственно-частном партнерстве, основы развития кооперации муниципальных образований в регионе, перспективы улучшения предпринимательского климата, развития новых рынков для малого бизнеса.

На форуме пройдет и защита бизнес-проектов в рамках проведения регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Победители межрегионального этапа в Пскове попадут на финал премии, пройдут акселератор «Бизнес-Успех» и поборются за звание лучших в Москве. Главная награда — символ премии «Золотой домкрат». Лучшие бизнес-проекты будут объявлены в следующих номинациях: «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший женский проект», «Лучший созидательный проект», «ЗОЖ», «Народный предприниматель» и «Лучший муниципалитет».

Участники форума сегодня смогут принять участие в различных мастер-классах, презентациях лучших муниципальных практик поддержки предпринимательства. На Всероссийском форуме пройдут круглые столы, посвященные вопросам развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, а также национальному проекту популяризации предпринимательства Минэкономразвития РФ.

Организаторы форума «Территория бизнеса - территория жизни» - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке администрации Псковской области.

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено более 90 межрегиональных форумов, которые объединили почти 60 тыс предпринимателей и представителей различных уровней власти. В прошлом году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов премии. Призовой фонд премии составляет более 60 миллионов рублей.