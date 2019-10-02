Общество

Александр Котов: Важно, чтобы каждый учитель получал отдачу от учеников и чувствовал поддержку власти

С теплыми словами поздравления обратился к педагогам региона председатель Псковского областного Собрания Александр Котов сегодня, 3 октября, на торжественном мероприятии в Псковском драмтеатре в честь Дня учителя.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Александр Котов заметил, что «лучших учителей мы помним на протяжении всей жизни», каждый учитель вкладывает в воспитанников сердце и душу. В то же время быть учителем - нелегкий труд, уверен Александр Котов. Это постоянное напряжение, нервы и усталость. «Важно, чтобы каждый учитель получал отдачу от учеников и чувствовал поддержку власти», - отметил он.

Перегрузка бумажной работой, безусловно, мешает учителям, констатировал спикер регионального парламента. Данный вопрос, по его словам, будет рассмотрен на ближайшей сессии областного Собрания, и до 7 ноября рекомендации по изменениям в закон будут направлены в Госдуму.

Александр Котов пожелал учителям региона, чтобы новый учебный год был успешным и наполненным личными профессиональными достижениями и успехами учеников.