Общество

Компания МТС провела уникальный фотокросс для юных псковичей

Компания МТС провела уникальный фотокросс для детей и подростков в Псковской области.

Фотокросс — специальный проект компании МТС, часть творческого проекта «Поколение М: Поколение Мира», который осуществляется в разных регионах России. Данный проект приурочен к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Его цель — получить «слепок» мирной жизни, который сделают люди поколения, никогда не знавшего войны.

Стоит отметить, что первый раз такой проект проводился 30 лет назад, тогда он назвался «Один день из жизни СССР». Проект был масштабный, в нем принимали участие отечественные и зарубежные фотографы.

В этом году компания МТС решила провести фотокросс для детей младше 18 лет.

27 сентября юные псковичи, проявляющие интерес к фотографии, посетили мастер-класс псковского фотографа Юлии Пановой в общественном пресс-центре Псковской Ленте Новостей.

Юлия Панова не только рассказала начинающим фотографам об азах и правилах фотосъемки, но и привела интересные примеры художественной и любительской фотографии, а также ответила на интересующие ребят вопросы.

А уже 28 сентября юные фотографы вышли на улицы Пскова и запечатлели яркие и живые кадры, раскрывающие одну из сторон сегодняшнего мирного города: лица, традиции, пейзажи, культурные особенности.

Дети показали свои первые снимки фотографу Юлии Пановой и попросили оценить их, дать советы, ответить на интересующие их вопросы.

Атмосфера на мастер-классе была дружеской и теплой, дети были очень заинтересованы процессом и результатом своей работы.

Отметим, что в мастер-классе приняли участие 22 подростка.