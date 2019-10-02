Общество

В компании «Псковавиа» сменился руководитель

ОАО «Псковавиа» возглавил Артем Тарасов. Соответствующее решение было одобрено на заседании совета директоров предприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Артем Тарасов занял пост генерального директора авиакомпании. Ранее он исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «Псковавиа».

Артем Тарасов имеет серьезный опыт работы по ведению аэропортовой деятельности и организации авиаперевозок. В разные годы он занимал посты в организациях транспортной сферы, в том числе в различных авиакомпаниях. Таких как ЗАО «ИСТ-ЛАЙН», «Авиакомпания «Сибирь» и другие.

Напомним, ранее пост гендиректора «Псковавиа» занимал Виктор Мартыненко. Этот пост он занимал чуть более пяти лет - с августа 2014 года.