Общество

Проблему возрастной маркировки библиотечного фонда обсудили депутаты Северо-Запада

Вопросы правового регулирования работы современных библиотек на примере первой модельной библиотеки, открытой в России, обсудили депутаты заксобраний Северо-Запада в Мурманске под председательством Виктора Остренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Вот уже месяц в Мурманске работает первая в России модельная библиотека, преобразованная в рамках нацпроекта – после ремонта помещений в ней появилось новое мультимедийное оборудование, выделены специальные зоны, например, для коворкинга и для обслуживания посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В основу нового типа библиотеки заложена идея преобразования из «книгохранилищ» в центры интеллектуального общения. «Библиотека должна обеспечить доступ к проверенной и качественной информации, а также стать территорией общения молодёжи. Не хотите читать сейчас умные книги – приходите и общайтесь, играйте в настольные игры, получайте информацию», - пояснила суть подхода директор библиотеки, а втор реализованного проекта Светлана Исаева.

Но даже новый формат работы не освобождает сотрудников библиотек от ряда проблем, которые не решить без участия органов власти. Среди них вопрос, связанный с обязательной возрастной маркировкой книг. Библиотеки не имеют право самостоятельно менять знак возрастной классификации. Это должно делать либо издательство, либо отдельный экспертный совет. Однако на сегодня, по словам директора мурманской библиотеки, отсутствует единый стандарт, и в постатейных комментариях этой информации тоже нет. При составлении техзадания сотрудники библиотек не могут указывать знак возрастной классификации, порой о том, какую маркировку получило издание, становится известно, когда книга уже поступила в фонд.

Результат бывает неожиданным. Например, сказка «Маугли» имеет маркировку 12 плюс, потому что по сюжету голый ребёнок бегает по джунглям – младшим детям по закону эту книгу читать нельзя, а более старшим уже неинтересно. Как книга для взрослых классифицировано «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Размещение таких книг на соседних полках недопустимо, а в маленьких библиотеках наличие изданий «18 плюс» и вовсе ограничивает доступ детей в помещение.

Депутаты согласились с важностью поднятых проблем. По мнению участников заседания, ситуацию могло бы изменить составление экспертного списка книг, имеющих культурную ценность, который независимо от маркировки мог бы храниться в библиотеке.

«Библиотека должна отражать современные запросы общества. Комплектование фондов – сегодня является серьёзной проблемой и в то же время сдерживающим фактором развития деятельности этих учреждений. Некоторые даже высказывают мнение, что библиотеки стали не нужны, поскольку электронные издания в открытых источниках вытесняют бумажные», - отметил Виктор Остренко.

В то же время председатель парламентского комитета по культурной политике и туризму подчеркнул важность своевременного проведения информатизации библиотек и отметил, что в Псковской области после выполнения такой работы в 2006 году сразу появились новые перспективы для эффективного использования имеющихся фондов в сети работающих библиотек.

Депутаты обсудили необходимость увеличения финансирования на пополнение фондов библиотек. По просьбе Виктора Остренко в программу работы парламентского комитета включено посещение первой модельной библиотеки в Мурманске.