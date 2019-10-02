Общество

В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню образования ОМОН

3 октября в Пскове состоялось торжественное собрание личного состава, приуроченное ко Дню образования отрядов мобильных особого назначения (ОМОН). В мероприятии приняли участие сотрудники спецподразделения, ветераны, руководство регионального Управления Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, с поздравлениями к сотрудникам ОМОН обратился начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов, он отметил, что каждый сотрудник спецподразделения является профессиональном своего дела, способен мгновенно принять единственное правильное решение в любой экстремальной ситуации.

Командир ОМОН подполковник полиции Андрей Виноградов также поздравил бойцов со знаменательной датой. «За 27 лет отряд стал непросто боевой единицей, а второй семьей. За это время произошло много изменений, но неизменным осталось наше боевое братство», — сказал он.

В ходе мероприятия, собравшиеся почтили память сослуживцев, павших при исполнении боевых задач, минутой молчания.

В продолжение, особо отличившиеся сотрудники отряда получили ведомственные награды, грамоты и благодарности.

Завершилось тожество праздничным концертом, подготовленным учащимися Псковского областного колледжа культуры им. Н.А. Римского-Корсакова.

Справочно: первые отряды милиции особого назначения (ОМОН) органов внутренних были созданы в 1988 году. Псковский ОМОН ведет свою историю с 1992 года.

С 1995 года псковский ОМОН более 30 раз выезжал на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга более двухсот сотрудников награждены правительственными наградами.