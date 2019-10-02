Общество

ТРК «Акваполис» приглашает на концерт «Карамельковое настроение»

ТРК «Акваполис» в Пскове приглашает всех на «карамельковое настроение» с вокальной студией «Карамелька». Уже в эту субботу, 6 октября, в 16.00 в центральном атриуме ТРК.

Вокальная студия «Карамелька»- это замечательное созвездие талантов разной величины. Именно поэтому «зажигаем звезды» - девиз всей творческой жизни коллектива.



«Карамелька» создана в 2016 году. Руководителем, вдохновителем и создателем студии является Наталья Широкова. В студии занимаются дети с 4 до 18 лет. Они обучаются основам эстрадного вокала, формируют навыки пения в ансамбле, исполняют произведения сольно, а так же разучивают танцы к исполняемым ими произведениям. Постановкой танцев в студии занимается Юлия Дзюба, Татьяна Путан.



Руководители студии отметили: «Все детишки с радостью приходят на занятия, старательно и с большим удовольствием занимаются вокалом, разучивают песни и участвуют в профессиональных вокальных конкурсах. В 2018 году старшая и младшая группа стали Лауреатами I степени в международном конкурсе "Таланты России", в 2019 году Солисты студии стали Лауреатами I, II и III степени в международном фестивале-конкурсе "Открыты творчеству сердца". Так же вокальная студия "Карамелька" принимает активное участие в интересных событиях: "День Скобаря", "День следователя", "Двойное счастье", "День защиты детей" и др.»



Именно стремление к творчеству и желание узнать и научиться чему-то новому создает неповторимую, добрую, теплую атмосферу на занятиях в вокальной студии "Карамелька"