Общество

Школа приемных родителей обязательна для желающих принять ребенка в семью - регоператор Банка данных о детях-сиротах

Гражданин, желающий принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, должен обратиться за консультацией в органы опеки и попечительства по месту своего жительства. Например, житель Пскова обращается в территориальный отдел города Пскова, где есть отдел семьи, опеки и попечительства, житель Псковского района - в территориальный отдел Псковского района. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила региональный оператор Банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей Псковской области Наталья Никонова.

«Специалисты опеки разъяснят, каков перечень документов, необходимых для получения заключения о возможности гражданина быть кандидатом в опекуны, усыновители. Важным условием будет прохождение обучения в школе приемных родителей. В настоящее время обучение жители Пскова могут пройти в школе приемных родителей в Областном центре семьи, в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова, в детской деревне SOS - Псков», - рассказала Наталья Никонова.

Стоит отметить, что в органы опеки гражданин может обратиться и после прохождения школы приемных родителей и получения сертификата о прохождении учебы. Обучение в соответствии с действующим законодательством необязательно лишь близким родственникам ребенка, оставшегося без попечения родителей: бабушкам, дедушкам и совершеннолетним братьям и сестрам.

В настоящий момент обучение в школе приемных родителей в среднем занимает около 2 месяцев.

Наталья Никонова рассказала какие основные документы необходимо предоставить в орган опеки и попечительства: медицинская справка, справка об отсутствии судимости, справка с места работы, сведения о доходах за последние 12 месяцев, автобиография, свидетельство о браке, согласие всех членов семьи, достигших десятилетнего возраста, свидетельство о прохождении школы приемных родителей.