Общество

Регоператор Банка данных о детях-сиротах Псковской области порекомендовала информационные сайты о детях, подлежащих устройству в семьи

Наиболее верный и актуальный сайт о детях, подлежащих устройству в семьи, - федеральный сайт «Усыновление в России». Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила региональный оператор Банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей Псковской области Наталья Никонова.

«Ежедневно мы передаем данные о детях, подлежащих устройству в семьи граждан, в министерство просвещения на федеральный уровень ГБД о детях. Производная информация о детях, лишь та которую можно транслировать, размещается на сайте «Усыновление в России», - рассказала спикер.

Кроме того, Наталья Никонова сообщила, что на сайте благотворительного фонда «Дети ждут» размещены фото детей, которые нуждаются в семье. Фотографию ребенка сопровождает подробная характеристика ребенка. В настоящее время на этом сайте размещены 124 фотографии детей.

С 2012 года на территории Псковской области осуществляет деятельность благотворительный фонд «Измени одну жизнь». Всего с 2012 года сотрудниками фонда были созданы видеоролики о 279 детях.

Также в Псковской области с 2010 года съемочной группой программы «Когда все дома» (ранее - «Пока все дома») всего было создано 469 видеопаспортов детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 432 ребенка уже устроены в семьи. Но остались в доступе 37 видеопаспортов детей.

«Сайты благотворительных фондов и видеопаспорт ребенка я рекомендую гражданам, которые готовы принять на воспитание ребенка - подростка или ребенка с особенностями в развитии», - пояснила Наталья Никонова.