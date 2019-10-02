Общество

Псковичи могут присоединиться к онлайн-флешмобу «Поздравь своего учителя»

В преддверии Дня учителя жителям Псковской области предлагают принять участие в онлайн флэш-мобе «Поздравь своего учителя». Присоединиться к акции могут все желающие.

Поздравить учителей в оригинальном формате «селфи-роликов» предлагает отделение Общероссийского народного фронта в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ в Псковской области, участникам необходимо записать видео с поздравлением любимого учителя или школьного коллектива, вспомнить самые яркие моменты школьных лет и рассказать о них. Затем передать эстафету своим одноклассникам и друзьям.

Видеоролик нужно разместить 5 октября в социальных сетях с хэштегами #ПоздравьСвоегоУчителя #ОНФденьУчителяПсковскаяобласть.