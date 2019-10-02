Общество

Александр Козловский выразил соболезнования родным Виктора Дули

Депутат Госдумы Александр Козловский выразил соболезнования родным и близким одного из руководителей Псковского обкома КПРФ, экс-депутата Псковского областного Собрания Виктора Дули.

Фото, опубликованное Александром Козловским в социальных сетях.

«Сегодня не стало очень мудрого, порядочного, доброго человека - Виктора Федоровича Дули. Долгие годы мы были знакомы, работали вместе в Псковском областном Собрании, и я навсегда запомню его искренность, верность выбранному делу, благородство и уважение ко всем, кто его окружал. Это был человек, у которого мы многому учились и которого не забудем никогда. Соболезную родственникам и близким Виктора Федоровича», - написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.