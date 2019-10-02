Общество

В Псковской области назначен новый координатор партпроекта «Городская среда»

Координатором партийного проекта «Городская среда» назначен первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава администрации Пскова Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Такое решение принято сегодня, 3 октября, на заседании президиума регионального политсовета. «Для Александра Николаевича это существенная нагрузка, работы на посту главы администрации города у него хватает, но он найдет время по-настоящему заняться этим проектом и справится с поставленными задачами», - отметил секретарь регионального отделения партии Александр Котов.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные программы по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.