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Псковская областная организация Общероссийского профсоюза военнослужащих выражает соболезнования родным Виктора Дули

Псковская областная организация Общероссийского профсоюза военнослужащих выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Виктора Дули.

«Псковская областная организация Общероссийского профсоюза военнослужащих скорбит по поводу безвременно ушедшего члена профсоюза Дуля Виктора Федоровича. Виктор Федорович возглавлял профсоюз военнослужащих с 2013 по 2018 год и оставил этот пост по состоянию здоровья. Человек – патриот, человек слова и дела, всегда был верен воинской присяге. Всю свою жизнь Виктор Федорович посвятил служению Родине, беспристрастно боролся за справедливость и отстаивал интересы «людей в погонах», их семей и простого народа. Как великолепный оратор он открыто говорил об истинном положении в экономической и социальной ситуации в стране, очагах напряженности в обществе. Он не боялся критиковать, проявляя поистине бойцовские качества неравнодушного человека. Он был честным, добрым, душевным и отзывчивым товарищем.

Вечная память!» - написали в Псковской областной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих.

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