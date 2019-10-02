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Общество

Андрей Козлов: Повышение зарплат госслужащим и муниципальным служащим даст толчок для развития районов Псковской области

03.10.2019 16:21|ПсковКомментариев: 2

Повышение зарплат госслужащим и муниципальным служащим даст толчок для развития районов Псковской области. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, комментируя недавнюю инициативу, которая обсуждается региональной властью.

По его словам, проблема с низкими зарплатами государственных и муниципальных служащих назрела уже давно. Депутаты к этому подключились, проанализировали совместно с исполнительной властью ситуацию по заплатам в сравнении с другими регионами. К сожалению, Псковская область по уровню зарплат госслужащих и муниципальных служащих оказалась на последних местах», - констатировал гость студии, напомнив, что средняя зарплата муниципальных служащих в псковском регионе составляет чуть более 18 тысяч рублей.

«Но мы понимаем, что квалифицированные кадры, которые думают о будущем и хотят развиваться, заманить такими деньгами очень сложно, какие бы условия не были созданы. Все равно человек, когда приходит, должен понимать, что здесь у него есть перспективы роста и стабильная зарплата, на которую можно жить, кормить детей и позволить себе какие-то блага. А на 18 тысяч все это позволить себе сложно. Поэтому вопрос назрел», - пояснил гость студии.

Сейчас, по его словам, в уровне зарплат муниципальных служащих есть перекос. «Например, глава района - начальник на уровне района. Не должна у него быть зарплата на уровне рядового сотрудника комитета», - пояснил Андрей Козлов.

Кроме того, он высказал мнение, что «без чиновников жизнь в районах невозможна», и многое зависит от того, какие они будут квалифицированные и грамотные. Если специалист грамотный, он сможет привлечь в район федеральные средства через включение в ту или иную федеральную программу.

В заключение депутат выразил надежду, что в скором времени удастся устранить перекос в зарплатах чиновников. «Надеюсь, это даст толчок для развития не только областного центра, но и районов. Псков - теперь совершенно другой город, он уже европейский. Но помимо областного центра у на есть еще 24 района, где люди тоже хотят хорошо жить и иметь такие же блага и красоты - гостиницы, магазины, досуговые центры, стадионы. Но если в муниципалитетах не будет хороших специалистов, они никому не докажут необходимость получения финансовых средств и не войдут ни в какую программу... Думаю, мера по повышению зарплат принята к месту, разумно и сто процентов даст толчок», - заключил Андрей Козлов.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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