Общество

Стоимость авиабилетов на новогодние праздники вырастет в ноябре на 18%

Недорогие авиабилеты за рубеж на новогодние праздники можно купить в октябре еще по доступным ценам, в ноябре цены вырастут в среднем на 18%, пишет «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на PR-директора сервиса поиска билетов Aviasales Яниса Дзениса.

«Раннее бронирование - это прекрасная возможность сэкономить на путешествии. В сервисе изучили, как менялись цены на праздничные даты в течение прошлого года и сделали вывод, что в октябре еще можно приобрести недорогие авиабилеты за рубеж на Новый год. После октября новогодние авиабилеты за границу подорожают в среднем на 18%», - рассказал он.

По его словам, максимально получится сэкономить на билетах в Японию и заплатить за них в среднем 25,8 тыс. рублей, это на 30% дешевле, чем будет в ноябре. Также в ноябре на четверть подорожают билеты в Тунис, но сейчас их можно купить в среднем за 31,2 тыс. рублей.

«На 20% вырастут цены на авиаперелет в Швецию на новогодние праздники, а пока у туристов есть возможность купить их за 14,2 тыс. рублей. В пределах 15% можно сэкономить на авиабилетах в Таиланд, Италию и Армению. В октябре перелет из России в Армению туда-обратно обойдется в 9,9 тыс. рублей, в Италию - 16,3 тыс., а в Таиланд - 46,9 тыс. рублей», - сказал он.

Дзенис отметил, что на 10% вырастут цены на перелет в Германию, Францию, Испанию, на Мальту и в США. При этом в октябре авиабилеты можно купить за 14,5 тыс. рублей в Германию, за 21,1 тыс. - во Францию, в Испанию и на Мальту - 24-25 тыс., а в США - за 43,6 тыс. рублей.