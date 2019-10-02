Общество

Депутаты выступили за уменьшение размера взносов в резервный фонд для небольших региональных туроператоров

Постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму поддержал предложенные региональными туроператорами изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законодательная инициатива учитывает различия туроператоров, работающих в мегаполисах и в регионах, и предусматривает снижение размера взносов в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма с показателем количества туристов за предыдущий год от одной до пяти тысяч человек в сумме от 15 до 30 тысяч рублей. Действующими нормами федерального законодательства минимальный размер взноса определён в размере 50 тысяч рублей для туроператоров, обслуживающих не более 10 тысяч туристов в год.

Председатель комитета Виктор Остренко напомнил коллегам предысторию рассмотрения законопроекта. Первая встреча парламентариев с представителями туриндустрии в рамках работы парламентского комитета состоялась в Пскове в декабре 2018 года – тогда в ходе дискуссии о проблемах отрасли прозвучало мнение о целесообразности снижения суммы взноса в резервный фонд в зависимости от показателей количества туристов и годового оборота турфирмы. Соответствующий проект закона был подготовлен и рассмотрен на заседании комитета в мае этого года в Калининграде с привлечением руководителей туристических фирм Северо-Запада. Предложенная редакция законопроекта, где предлагалось привязать размер взносов, в том числе к виду используемого для перевозки туристов транспорта, вызвала неоднозначную реакцию. Было решено запросить актуальную информацию у представителей турбизнеса в субъектах и, основываясь на полученных предложениях, подготовить обновлённую редакцию законопроекта.

«Туроператоры сочли, что введение в текст закона понятия «авиатур» будет нецелесообразно, поскольку многие выездные турпродукты сформированы с использованием авиатранспорта, а не только автобусных перевозок», - обозначил позицию представителей туристической отрасли Виктор Остренко.

В приграничных регионах, подчеркнул депутат, организацией туров на выезд зачастую занимаются небольшие туроператоры – речь идет не «о крупных операторах российского масштаба, которые отправляют туристов лайнерами и имеют миллиардный оборот». «Мы бы хотели продемонстрировать какую-то степень поддержки для небольших, в основном, семейного уровня туроператоров. Они так же формируют для нас стратегию развития регионов, они точно так же, как и крупные организации, работают на привлечение туристов в Российскую Федерацию и на выезд наших граждан в Эстонию, Латвию, Республику Беларусь и по другим близким направлениям. Предложенные меры – это хорошая поддержка малому и среднему бизнесу, а кроме того, могут способствовать снижению стоимости турпродукта для простого гражданина», - отметил Виктор Остренко.

«Это существенно улучшит работу туроператоров и очень многих выведет из тени – они будут заявляться, как туроператоры, регистрироваться и получать лицензию, - согласилась с коллегой депутат Архангельского областного Собрания депутатов Татьяна Седунова. – Я обеими руками поддерживаю эту инициативу».

Комитет принял решение вынести на обсуждение Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России вопрос о законодательной инициативе Псковского областного Собрания депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».