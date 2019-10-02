Власти города Пскова выражает соболезнования по случаю кончины Виктора Дули

Соболезнования по случаю кончины Виктора Дули выразили и.п. главы Пскова Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы, администрация города.
«Ушел из жизни целеустремленный, грамотный, порядочный, справедливый, компетентный и светлый человек. Он был активным депутатом Псковской городской Думы 4-го и 5-го созывов, а также в Псковском областном Собрании отстаивал интересы псковичей, оставаясь надёжным и ответственным человеком. На этом посту он смог успешно применить свою принципиальность и умение добиваться результата, благодаря этим личным качествам и целеустремленности, ему удавалось легко решать стоящие перед ним задачи. Виктор Дуля на всех должностях отличался ответственным подходом к делу. Его уважали и ценили, к его советам прислушивались. Нам всем будет его не хватать. Искренне скорбим, светлая ему память», - говорится в соболезновании.
Напомним, 3 октября после тяжелой продолжительной болезни скончался один из руководителей Псковского обкома КПРФ, экс-депутат Псковского областного Собрания Виктор Дуля. Прощание состоится 5 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: Псков, улица Гоголя, 6.