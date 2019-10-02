Общество

Жительница Пскова заплатит за оскорбление коллектора

Псковский городской суд оштрафовал женщину за оскорбление чести и достоинства сотрудника «Первого коллекторского бюро».

В 2008 году жительница Пскова взяла кредит. А позже решила, что возвращать заемные деньги не обязательно. Долгое время заемщица отказывалась погашать кредит и не шла на контакт с коллекторами. Каждый разговор заканчивался трехэтажной конструкцией из нецензурных выражений, которые женщина «выписывала» в адрес представителей коллекторского бюро.

Долг был передан на принудительное взыскание. Приставам, прибывшим вместе с сотрудниками компании, женщина дверь не открыла.

Когда неплательщице в очередной раз позвонили, чтобы предложить ей добровольное решение вопроса без ареста имущества и денежных удержаний, она начала браниться и оскорблять собеседника. Сотрудник компании предложил прощение 70% от общей суммы задолженности, а также рассрочку, по которой можно установить подходящий график и посильную сумму платежа. Должница не оценила схему, обрисованную коллектором, и народным языком объяснила, куда ему надо идти.

Представитель компании решил подать в суд, обосновывая заявление оскорблением его чести и достоинства.

«Сотрудник общался в рамках рабочего регламента, строго соблюдая нормы законодательства и этики. Доказательством этому служат записи разговоров, которые были предоставлены в суд», - комментируют ситуацию юристы коллекторского бюро.

Псковский городской суд встал на сторону истца и присудил выплату моральной компенсации.

Коллекторы признаются, что в последнее время участились случаи прямой провокации со стороны должников. В Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заявляют, что каждый пятый телефонный разговор заканчивается угрозами и нецензурной бранью со стороны должника в адрес коллектора.

«По нашей статистике, в одном случае из ста даже случается нападение или нанесение телесных повреждений сотрудникам, а также порча их имущества», - сообщили в пресс-службе НАПКА.

Подтверждением служат несколько происшествий в разных регионах страны. В г. Рыбинск Ярославской области собиратель долгов приехал к неплательщице с уведомлением о долге и предложением. Муж должницы встретил коллектора с битой в руке, несколько часов блокировал его автомобиль, а затем устроил «таран» своим джипом. Вскоре ночью машину коллектора подожгли.

В Омске муж должницы проткнул коллектору руку отверткой, когда тот присутствовал при описи имущества судебными приставами. Нападавший был привлечен к административной ответственности с присуждением выплаты моральной компенсации.