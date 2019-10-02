Общество

Проблемы оплаты труда, кадрового дефицита обсудили в Псковском облсовпрофе активисты профсоюза работников здравоохранения

3 октября в большом зале Псковского областного совета профессиональных союзов состоялась встреча активистов областной организации профсоюза здравоохранения с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко, директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентиной Альбовой, руководителем Государственной инспекции труда Геннадием Иойлевым, начальником УПФР в Пскове и Псковском районе Алексеем Ереминым. Встреча прошла в рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню действий, который традиционно проходит 7 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как напомнила председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер,в этом году главный девиз всероссийской профсоюзной акции — «За реальный рост заработной платы!» «Несмотря на то, что майские указы президента от 2012 года выполнены, удовлетворенности их результатом в медицинском сообществе нет. По данным Росстата размер среднемесячной начисленной заработной платы врачей, среднего медперсонала, младшего медперсонала вырос. Но данные, которые поступают из учреждений, свидетельствуют о том, что статистические показатели, являющиеся основой для отчета о выполнении указов, как правило, не отражают фактическую картину с размером оплаты труда. Хотим отметить, что в значительной степени это обусловлено наличием системных проблем в утвержденном механизме учета уровня заработной платы, в результате которого, с нашей точки зрения, озвучивается неистинный результат оценки труда, и тем самым искажается сам смысл указов. На показатели статистических наблюдений оказывает влияние то, что расчет идет с учетом значительного объема дополнительных видов работ, которые осуществляется в условиях дефицита кадров», — отметила Анжелика Шундер. По информации руководителя обкома профсоюза работников здравоохранения, коэффициент совместительства сегодня у врачей в Псковской области составляет 1,8, а в ряде учреждений первичного звена превышает 2. При этом средняя заработная плата медиков в межрайонных больницах ниже средней заработной платы работников в регионе.

«Отсутствие единых отраслевых подходов к размерам окладов в значительной степени приводит к внутриотраслевому дисбалансу в кадровом составе. Профсоюз много лет говорит о том, что подход должен быть единым», — подчеркнула Анжелика Шундер. Она также обратила внимание, что недавнее повышение окладов в условиях отсутствия дополнительных финансовых средств не только не привело к принципиальному изменению ситуации, но и привело к уменьшению выплат компенсационного и стимулирующего характера. «На вчерашнем совещании с участием президента России Владимира Путина министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила, что Минздрав совместно с другими ведомствами проработали вопрос совершенствования отраслевой системы оплаты труда, до 30 ноября субъекты РФ завершат анализ уровня зарплаты медиков. И в рамках этих мероприятий Минздрав считает необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже уровня, указанного в майских указах», — рассказала Анжелика Шундер. И напомнила высказывание президента: «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы такого фокуса не произошло». Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения призвала коллег контролировать ситуацию и не допускать снижения данных выплат. Она также обратила внимание на отсутствие дифференциации в уровне оплаты труда младшего и среднего медперсонала, на низкий уровень зарплаты преподавателей в медицинских колледжах, которые готовят так необходимые системе здравоохранения кадры, на наличие массы вопросов у медиков по поводу спецоценки условий труда и на отсутствие разъяснений по поводу СОУТ со стороны работодателей, а также другие проблемы.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своем выступлении отметила, что комитет абсолютно поддерживает профсоюзную сторону в поднятых проблемах. «Нас тревожат те же вопросы, что и вас. Мы готовы сделать всё, чтобы нашим медицинским работникам было комфортно работать, чтобы ваш труд был достойно оплачен», — заверила Марина Гаращенко.

Обсуждение продолжалось около двух часов, на конкретные вопросы профсоюзных активистов отвечали не только Марина Гаращенко, но и специалисты комитета по здравоохранению, а также другие участники встречи. Вопросы касались не только заработной платы, но и обеспечения жильем, выплат молодым специалистам, работающим в медицинских учреждениях, но не являющихся медиков и ряда других проблем.