Общество

Псковичей приглашают на акцию по уборке объектов туристского показа

Волонтерская акция по уборке объектов туристского показа пройдет в Пскове. Инициатором акции выступает комитет по туризму Псковской области при поддержке администрации города Пскова. Инициативу поддержал волонтерский отряд студентов Псковского политехнического колледжа.

Первым объектом уборки станет территория у Гремячей башни. Высокий сезон в Псковской области продолжается вплоть до ноября. Это обусловлено заездами детских туристских групп, как по федеральным программам, так и на школьные каникулы. В связи с этим организаторы акции ставят своей целью показать город во всей красе.

Акция совпала с осенним месячником по уборке территории города Пскова, где принимают участие организации и учреждения независимо от организационно-правовой формы и инициативные граждане города Пскова.

В рамках осеннего месячника в период с 1 по 30 октября запланирована уборка территорий, которые не охвачены режимной уборкой (пустыри, зеленые зоны, берега рек и другие) и подготовка территории муниципального образования «Город Псков» к зимнему сезону.

Все желающие принять участие могут прийти к Гремячей башне 8 октября с 12.30 до 15.00. При себе необходимо иметь перчатки.