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Общество

Праздник, который всегда с тобой: псковский учитель рассказал о радостях и проблемах современной школы

05.10.2019 10:09|ПсковКомментариев: 0

Я познакомилась со Светой случайно: увидела в рекомендованных записях соцсетей сделанные ею фотографии. Зашла на страничку – и, что называется, «залипла». Наполненные внутренним светом фотокартины псковских далей, тех самых, хрестоматийно-довлатовских, прекрасные стихи прекрасных поэтов, о существовании которых я, выпускница филфака, и не догадывалась. Музыка, которую я давно хотела послушать, но забывала… И фамилия такая искрящаяся, заповедная  – Феоктистова.

 Сначала я думала, что Света – профессиональный фотограф. Потом решила, что поэт. Затем, по мере прочтения новых постов я поняла, что эта девушка – учитель. Причем, как мне кажется, такой, о котором мечтает каждый родитель и втайне, даже не осознавая своего возможного счастья, – каждый ученик.  

Желание делиться

- Света, почему вы решили стать учителем и сохранили свою профессию, несмотря на то, что многие выпускники Псковского государственного пединститута, позже – университета, работают где угодно, только не в школе?

- Я вообще не собиралась быть учителем. Так получилось. Я боялась работы в школе, потому что мне всегда казалось (и сейчас кажется), что моих знаний недостаточно, что я не знаю ответов на многие вопросы, что мой характер недостаточно твёрд  для преподавания. Но желание делиться чем-то важным, узнавать новых людей и пытаться их понять, видеть интерес в глазах учеников, наблюдать, как они мыслят, оказалось сильнее моих «не». Если говорить совсем кратко, то – «мне интересно».

- Насколько ваши ожидания от профессии оправдались?

- Тут я не могу не вспомнить любимую фразу: «Хорошо быть пессимистом: ты всегда либо прав, либо приятно удивлён». Я пришла в школу, когда у меня не было иллюзий насчёт работы учителя. Поэтому я, что называется, была «приятно удивлена».

- Как складывается ваш рабочий день?

- Мой рабочий день начинается достаточно рано: в 5-6 часов утра. Утром я работаю продуктивнее, к вечеру иногда слишком устаю. С утра могу обдумывать уроки, иногда проверяю работы, распечатываю необходимые материалы. Пока готовлю завтрак, нередко слушаю лекции по литературе: иногда они наталкивают на интересные мысли и позволяют поделиться с ребятами оригинальными идеями. Я всегда ищу возможность почитать, в том числе и не по программе. Без чтения я не представляю своей жизни. Читаю разное, сейчас знакомлюсь с произведениями номинантов на премию «Большая книга». Мне кажется, рабочий день учителя никогда не заканчивается. Даже когда ты выходишь из школы, идёшь домой, ложишься спать, твои мысли всё равно возвращаются к школе, урокам, детям.

Девчонки и мальчишки, а также их родители

- В каких классах вы преподаёте? Какие проблемы вы как учитель замечаете в псковских школьниках?

- В этом году я работаю в 10 и 11 классах. Какими я вижу проблемы современных школьников? Хм… Мне кажется, в целом, мне везёт с учениками. Среди них много интересных, умных, талантливых людей. Правда, нередко встречаются умные, но чрезвычайно ленивые люди. Некоторые переоценивают свои силы и возможности, считая, что перед ними все пути открыты, все вузы примут их с распростёртыми объятиями, а им не нужно особо стараться, чтобы сдать экзамены. У некоторых отсутствует мотивация к учебе. Возможно, они не понимают, зачем нужно получать образование, если и без него можно зарабатывать даже больше, чем с ним. Но ведь образование – это ещё и развитие, это понимание жизни и людей, это определённая свобода. Это бывает сложно объяснить и ещё сложнее понять.

К тому же современные подростки буквально захлёбываются в потоках информации, зачастую не умеют её ограничивать и не всегда могут отделить важное от ненужного. Обилие информации пагубно сказывается на развитии многих навыков, например, мыслить и писать самостоятельно: «Зачем мне думать о том, что написать в сочинении, если в интернете этих сочинений много-много?»  или «В интернете всё есть, любая информация, зачем тогда школа?». Проблема в том, что лишь единицы действительно в состоянии заставить себя учиться самостоятельно, а остальные лишь говорят о том, что сами могут учиться, но ничего не делают.

- Многие учителя жалуются на проблемы с родителями учеников, которые не всегда адекватно воспринимают процесс образования и воспитания. Бывало ли что-то похожее в вашей практике?

- Я не очень много общаюсь с родителями учеников, у меня нет классного руководства. Но, если есть возможность, посещаю родительские собрания и рассказываю об экзаменах, об успехах и проблемах детей. Мне кажется, у меня с родителями ещё не было конфликтов. Я ведь и сама переживаю за способных, но ленивых, апатичных, но умных, не очень способных и мучающихся.  Думаю, родители, среди которых есть и мои ровесники, и люди чуть постарше, вполне адекватно воспринимают информацию. Наверное, нам ещё и просто везёт с родителямиJ

Не по шаблону

- Все чаще от педагогов можно услышать о вале бумажной работы, обрушившейся на них со стороны властей. Насколько такие жалобы соответствуют действительности?

- Действительно, сейчас в школе необходимо заполнять много различных бумаг. Но мне не это кажется катастрофой. Если учителя не успевают заниматься детьми, то прежде всего из-за того, что у них слишком большая нагрузка и они устают. Дело тут даже не в бумагах. Просто если у тебя всего лишь ставка (18 часов в неделю: это адекватная нагрузка, учитывая полноценную подготовку к урокам и проверку письменных работ в старших классах, где учится по 28-30 человек), будь готов к дополнительным заработкам, иначе не на что будет жить. Вот учителя и вынуждены брать больше часов. Бумаги – это всего лишь небольшое неудобство в данной ситуации.

- Раз уж заговорили о проблемах: в числе спорных и острых вопросов современного образования – практика тестирования школьников. Как вы относитесь к ЕГЭ?

- С одной стороны, тестовая часть ЕГЭ кажется мне вполне неплохим видом работы. Для того чтобы успешно написать этот тест, нужно очень много знать и уметь разбираться в тонкостях и хитросплетениях языка. Но вот сочинения ЕГЭ – это, конечно, печаль. Научить талантливых, оригинально мыслящих детей писать «по шаблону», конечно, можно. Но мне всегда неловко говорить им: «Ребята, от вас требуется соблюдать условия, алгоритм, схему, в этом сочинении не нужно проявлять оригинальность». Они всё понимают, но мы, учителя, нередко чувствуем себя лицемерами. Ведь на уроках литературы мы как раз поощряем самостоятельность и оригинальность мышления.

- Бывают ли у вас мысли сменить вид деятельности?

- Думаю, моя жизнь так или иначе будет связана с языком и литературой. Подозреваю, преподавание – оптимальная сфера деятельности для меня.

- В постоянной череде уроков, проверок домашних заданий и контрольных, подготовки к занятиям остается ли у вас время на личностное развитие?

- К сожалению, у меня не так много времени для личностного роста и развития. Да, я стараюсь читать, смотреть хорошие фильмы. Мне очень не хватает курсов повышения квалификации, хороших методических семинаров, интересных периодических изданий по моим предметам. Я вряд ли могу позволить себе целый день просидеть в библиотеке, читая журнал «Литература», а  хотелось бы.

Думаю, для учителя очень важно «не законсервироваться». Ему нужно непременно узнавать новое, путешествовать, посещать книжные ярмарки, театральные премьеры, слушать лекции о литературе и писателях. Необходимы и курсы повышения квалификации. Но может ли современный учитель, живущий в небольшом  провинциальном городке и получающий свою учительскую зарплату, позволить себе всё это?.. А ведь так важно развиваться! Если учитель – интересный человек, умный, увлечённый, много знающий, он будет интересен и своим ученикам. А если интересен учитель – то и предмет станет интереснее. Думаю, в этом кроется рецепт «волшебного перерождения» школы. Конечно, информацию можно найти где угодно, но ведь общение с интересным и мудрым наставником необходимо молодому человеку. И такое общение необходимо не только учащимся школ, но и всем нам. В том числе и самим учителям.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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