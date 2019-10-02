Общество

Региональные законодатели предложили создать правовое поле для деятельности гидов-переводчиков

По инициативе Мурманской областной Думы на заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму был вынесен вопрос о необходимости совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводом и гидов-переводчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

О существующей проблеме коллегам рассказал член парламентского комитета, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Белов. По его словам, в сфере туризма сложилась ситуация, при которой целое отраслевое подразделение гидов-переводчиков работает вне правового поля.

«Например, в ситуации с обслуживанием туристических групп из Китая в условиях крайнего дефицита гидов-переводчиков со знанием китайского языка группы обслуживаются неквалифицированными китайскими кадрами, зачастую не имеющими для этого ни должной подготовки, ни необходимых для работы документов. Такие гиды не всегда хорошо знают историю нашего государства. Туристы в итоге получают не ту услугу, а вместе с тем наши специалисты теряют работу. Во многих европейских странах сложился порядок сертификации гидов-переводчиков, защищающий государственные интересы и интересы предпринимателей, работающих в этой сфере», - обозначил проблему парламентарий.

Коллегу поддержал член постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству, председатель профильной комиссии по туристской индустрии Андрей Горшечников. Депутат сообщил, что парламент Санкт-Петербурга уже направил аналогичную инициативу в Государственную Думу, «но лишней поддержка не будет». Согласно предложенному проекту все сотрудники должны проходить обязательную аттестацию, которая докажет готовность проводника к просветительской деятельности, обязательным условием при этом должно быть российское гражданство.

Четкое законодательное регулирование деятельности гидов-переводчиков, по мнению членов парламентского комитета, поможет создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг.

Председатель комитета по культурной политике и туризму, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко по итогам обсуждения предложил коллегам, не дублируя работу депутатов из Санкт-Петербурга, собрать в своих субъектах предложения экспертов, связанных с работой гидов-переводчиков, и по итогам обратной связи направить в комитет заключение. «После этого мы выступим со своей инициативой, в которой будут содержаться поправки, отражающие специфику субъектов Северо-Запада. Их мы и направим в Государственную Думу», - предложил Виктор Остренко.

Напомним, согласно регламенту работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России решения постоянных комитетов выносятся на обсуждение проводимой дважды в год конференции ПАСЗР, которая обладает правом окончательного принятия решения по рассматриваемым вопросам.