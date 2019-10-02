Общество

В Пскове власть, дольщики и застройщик обсудили ситуацию со сдачей домов на ул. Юбилейной

Власти Псковской области держат на контроле и сопровождают процесс ввода в эксплуатацию двух многоквартирных домов по улице Юбилейной в Пскове, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона. Речь идет о домах № 39 и 41а по улице Юбилейной, сроки сдачи которых переносились застройщиком несколько раз, хотя оба объекта практически полностью построены.

Комитетом по региональному контролю и надзору Псковской области в четверг, 3 октября, была проведена встреча с гражданами — участниками долевого строительства и представителями компании-застройщика ООО «Спецстрой». В ее рамках стороны подробно обсудили ситуацию, которая сложилась по каждому из домов, и варианты действий, которые позволят сократить сроки введения указанных объектов жилищного строительства в эксплуатацию. По информации комитета, при возведении обоих домов застройщик отступил от утвержденной проектной документации, и теперь ему необходимо внести корректировки в проектные документы и направить их на повторную экспертизу.

Ситуация по дому № 39 усугубляется еще и тем, что в процессе строительства произошло разделение застройщиком земельного участка под ним, что привело к невозможности продлить имеющееся разрешение на строительство. В настоящее время сведения об этом объекте внесены в Единый реестр проблемных объектов. На основании поручения губернатора Михаила Ведерникова по дому № 39 утвержден отдельный план-график мероприятий, направленных на завершение работ.

Также представители администрации подняли перед застройщиком вопрос о необходимости подачи отопления в дома, о чем собственники квартир тоже неоднократно заявляли. Представители компании-застройщика заверили, что данный вопрос будет проработан с участием управляющей организации в самое ближайшее время.

Соблюдение прав граждан — участников долевого строительства будет и дальше в зоне внимания областных властей, аналогичные встречи с собственниками квартир будут проводиться регулярно, сообщили в пресс-службе администрации региона. Кроме того, для оперативного взаимодействия с комитетом по всем вопросам создана инициативная группа.