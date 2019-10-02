Общество

Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предлагают депутаты из регионов

Порядок и условия выдачи обыкновенных туристических виз для иностранных граждан обсудили депутаты на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. Рабочая встреча парламентариев, представляющих субъекты Северо-Запада, 3 октября прошла на базе Мурманской областной Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно действующим нормам российского законодательства иностранный турист может получить визу на один либо на два въезда на территорию РФ. По мнению депутатов, отсутствие многократной туристической визы является сдерживающим обстоятельством для развития въездного туризма.

«Нужно развиваться – с одной стороны, повышать качество сервиса и развивать его, а с другой стороны, увеличивать поток туристов. В условиях нашей действительности, когда свободных денег у людей не так много и они не готовы инвестировать в долг, стимулировать инвестиции может сам поток. Чем больше туристов, тем лучше наш предприниматель будет подстраиваться. Понятно, что стратегическая задача регионов Северо-Запада России – в увеличении присутствия иностранных гостей на территории Российской Федерации. Увеличение кратности выдаваемых иностранным туристам виз будет способствовать решению этой задачи. Мы уже привыкли, что страны Шенгенской зоны выдают однократные и последующие многократные визы. Как выяснилось, в отношении иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, такое правило не действует», - пояснил коллегам суть инициативы депутат Мурманской областной Думы Максим Белов.

По мнению председателя парламентского комитета по культурной политике и туризму Виктора Остренко, увеличение кратности виз для иностранных туристов будет особенно важно для наших ближайших соседей, которые могут приезжать в Россию на выходные и принимать решение о такой поездке ситуативно. «Это может быть посещение наших объектов культурного наследия, участие в мероприятиях событийного характера. Предприятия, которые при этом инфраструктурно обеспечивают приём, питание – все кто, связан с организацией турпродукта, будут иметь внешний источник поступления средств. Очевидно, в этом есть плюс для экономики», - согласился с коллегой вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов.

Постоянный комитет по культурной политике и туризму предложил от имени Парламентской Ассоциации Северо-Запада России обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос нормативного закрепления предоставления иностранному гражданину, въезжающему на территорию Российской Федерации в туристических целях, права на неоднократный въезд по аналогии с правилами Шенгенской зоны, применяемыми в отношении граждан России. Также рассмотреть возможность разработки проекта федерального закона, устанавливающего возможность получения обыкновенной туристической визы на более длительный срок, что будет способствовать дополнительному стимулированию въездного туристического потока на территорию Российской Федерации.

«Россия располагает громадным туристским потенциалом, но занимает весьма скромное место на мировом рынке по показателям въездного туристического потока. Росту въездных туристических потоков и увеличению конкурентоспособности российского туристского продукта на международном рынке могло бы способствовать увеличение срока, на который выдается обыкновенная туристическая виза, и предоставление возможности ее многократного использования», - говорится в тексте проекта обращения.