Общество

В России упростят оплату покупок в интернете с гаджетов

В Национальной системе платежных карт упростят оплату покупок в интернете с гаджетов через систему быстрых платежей. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе клирингового центра - оператора системы.

Новый механизм появится уже в ноябре, он даст возможность магазинам сэкономить на эквайринге, а свободные средства вложить в промоакции и кэшбэки, заявили интернет-ритейлеры.

Технология позволит удобно и быстро совершать покупки через систему быстрых платежей на мобильных устройствах без сканирования QR-кода. Этот сценарий получил название «мгновенный счет» - он будет реализован в виде ссылки.

Покупки через системы быстрых платежей в настоящее время только тестируются, рассказал начальник управления розничного бизнеса банка «Левобережный» Григорий Иванюк. По его словам, эта удобная услуга как для ритейлеров, так и для клиентов, будет доступна в ближайшее время.